BORUSSIA INTER VOTI DEL PRIMO TEMPO/ Come a San Siro anche a Dortmund si torna negli spogliatoi con un gol di Lautaro Martinez siglato in avvio di partita, ma non solo. Iniziativa personale dell’argentino su un rilancio di Candreva che manda la difesa tedesca in confusione. L’Inter gestisce con intelligenza il vantaggio, soffre quando deve e riparte per fare male ad un Borussia che fa tanto possesso palla senza concretizzare. Vecino, grazie al solito cross di Candreva firma il raddoppio per i nerazzurri.

Un grande Handanovic salva la porta su Gotze prima e Sancho nei minuti finali.

TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-INTER: 0-2

BORUSSIA DORTMUND(4-2-3-1): Bürki 6; Hakimi 6, Akanji 5, Hummels 5,5, Schulz 5,5; Witsel 6,Weigl 6; Sancho 6, Brandt 6, Hazard 6; Gotze6. A disp.: Oelschlagel, Guerreiro, Dahoud, Zagadou, Paco Alcacer, Delaney, Pszczek. All. Favre

INTER(3-5-2):Handanovic 6,5; Godin 6,5, de Vrij 6, Skriniar 6; Candreva 6,5, Vecino 6,5 , Brozovic 6, Barella 6, Biraghi 5,5; Lukaku5,5, Lautaro Martinez 6,5. A disp.: Padelli, Sensi, Politano, Lazaro, Borja Valero, Esposito, Bastoni. All. Conte

Marcatori: 5’ Lautaro (I), 40’ Vecino (I)

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Ammoniti: 1’ Biraghi(I), 30’ Skriniar (I)

Espulsi: