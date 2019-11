CALCIOMERCATO INTER BORUSSIA DORTMUND MAROTTA / Prima del calcio d'inizio di Borussia Dortmund-Inter, ha parlato Beppe Marotta. Parole importanti di calciomercato. Il dirigente dei nerazzurri ha confermato la permanenza di Lautaro Martinez. a Calciomercato.it

Il futuro per il bomber argentino sarà ancora all'Inter: "Siamo ottimisti e fiduciosi per questa serata - ammette Marotta ai microfoni di 'Sportmediaset' - Lautaro? Siamo l'Inter, una grande squadra che non ha necessità di vendere i suoi calciatori, a meno che non siano loro a chiederlo e non è il caso di Lautaro. La clausola non serve a nulla. Esposito? Abbiamo tre competizioni a cui partecipare, il primo acquisto a gennaio sarà Sanchez".