CALCIOMERCATO BAYERN ALLEGRI WENGER / Bayern Monaco alle prese con la scelta del successore di Kovac Oggi il presidente Hoeness ha detto che il tutto sta avvenendo con calma e che il problema sarà risolto "prima della trasferta a Dusseldorf del 23 novembre". Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, dopo il rifiuto di ten Hag a lasciare l'Ajax nel bel mezzo della stagione, il club bavarese ha intensficato i contatti con Arsene Wenger.

Il francese classe '49 è fermo da un anno e mezzo, ovvero da quando ha lasciato la panchina dell'Arsenal. Da capire se è disposto ad accettare un progetto tecnico avviato da altri. Per la panchina dei bavaresi si continuano a fare anche i nomi di(ma ha costi altissimi) e. Secondo nostre indiscrezioni, però, al momento non risulta essere 'calda' la pista Bayern per l'ex tecnico della Juventus. Nelle prossime settimane non vanno comunque escluse sorprese, il Bayern tiene in considerazione pure lo stessosubentrato ad interim all'esonerato Kovac. Nel caso riuscisse a ottenere risultati nelle prossime partite, infatti, il 54enne di Heidelberg (e il suo neo vice Gerland) potrebbe anche strappare una conferma fino al termine della stagione.

Raffaele Amato - Eleonora Trotta