CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI MANDZUKIC / 'Mistero' Mandzukic in casa Juventus. Nella conferenza stampa pre Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri ha infatti parlato così dell'attaccante croato: "Non so dire niente perché in questo momento è fuori rosa per una decisione della società.

Non ho modo di parlarci e non so quale sia la sua decisione per gennaio". Negli ultimi giorni anche il Milan si sarebbe tirato indietro per Mandzukic

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!