CHAMPIONS LOKOMOTIV JUVENTUS SZCZESNY / "Abbiamo fatto una serie troppo lunga senza clean sheets, adesso speriamo di proseguire, dopo aver mantenuto la rete inviolata nell'ultima partita". Pensieri e parole di Szczesny nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions contro la Lokomotiv Mosca che potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi con due turni d'anticipo.

A Mosca, il portiere bianconero ritroverà il suo amico: "Siamo cresciuti insieme, la nostra è una bella e importante storia di amicizia ma non vedo l'ora di batterlo". Il polacco ha poi risposto con diplomazia sul dualismo con: "Gigi è un grande portiere oltre che un grande uomo. Quando gioca è ancora in grande forma, è bello fare un altro anno con lui. Se mi sento un fuoriclasse? Mi sento forte, però non mi piace giudicarmi - ha risposto - Per me i tre portieri di oggi più forti al mondo sono".