ATALANTA MANCHESTER CITY GASPERINI / L'Atalanta si prepara ad ospitare il Manchester City di Pep Guardiola dopo il pesante 5-1 dell'andata. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha presentato il match di 'San Siro' in conferenza stampa: "Quella di domani rappresenta un'opportunità, con un risultato positivo siamo ancora dentro anche in chiave Europa League. Fortunatamente si riparte dallo 0-0. Dobbiamo fare una prestazione di qualità.

Siamo arrivati qui secondo le nostre caratteristiche e cercheremo di non snaturarci anche domani. 'San Siro'? È fantastico per la Champions, anche se avremmo preferito giocare a casa nostra, a Bergamo. In alternativa, credo non ci sia location migliore dove giocare. L'unico rammarico finora in Champions è la partita con lo Shakhtar. È un'esperienza che ci sta servendo anche per il campionato. Ci sono ancora tre partite: speriamo di fare meglio". Annuncio, infine, sulle condizioni die Zapata: "Per domani avremo tutti a disposizione, tranne Zapata e Gosens".