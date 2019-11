CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / L'Inter fa sul serio per Dejan Kulusevski, 19enne centrocampista a tutto campo esploso in questa stagione con la maglia del Parma ma di proprietà dell'Atalanta. La concorrenza è enorme, sembra ci sia anche la Juventus oltre a diversi grandi club europei, ma i nerazzurri possono avere dalla sua parte gli eccellenti rapporti con la società orobica. E anche la possibilità di mettere sul tavolo pedine 'interessanti' per la 'Dea'. Una su tutte, Yann Karamoh.

Dopo un avvio complicato, il classe '98 francese è riuscito ad imporsi proprio nel- è andato in gol anche nella sfida del 'Meazza' del 26 ottobre scorso - che sarà obbligata a riscattarlo per circa 13 milioni nel caso si verificassero alcune 'condizioni'. Ma l'Inter vanta grandissimi rapporti pure coi gialloblù, per questo motivo non troverebbe ostacoli enormi nel riprenderselo per utilizzarlo appunto come merce di scambio. Karamoh potrebbe 'stuzzicare' l'Atalanta, conpossibile definitivo salto di qualità, permettendo adi mettere le mani su uno dei migliori talenti della, appuntoil cui cartellino oggi vale già sui 25-30 milioni di euro.