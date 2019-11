JUVENTUS HAVERTZ BARCELLONA BAYERN MONACO / Tutti pazzi per Kai Havertz, talento di proprietà del Bayer Leverkusen accostato anche alla Juventus. In un'intervista rilasciata a 'Marca', l'avversario dei bianconeri e dell'Atletico Madrid nella fase a gironi di Champions League ha parlato così del proprio futuro: "Il Bayern Monaco? È il più grande club in Germania e molti giocatori forti si trasferiscono lì, anche in giovane età. Ecco perché mi accostano al Bayern, ma vedremo cosa succederà.

Una cosa è certa: se vuoi essere una stella in Germania, non puoi sbagliare con il Bayern Monaco". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Il gioiello tedesco ha poi strizzato l'occhio al Barcellona, ma non solo: "Il calcio del Barcellona è simile al mio stile di gioco, con molto possesso. Ma anche altre squadre danno importanza a questo aspetto, come il Real Madrid. Cosa mi ha detto il mio connazionale Kroos? Che il meteo a Madrid è sempre buono (ride, ndr)". La Juventus è dunque avvertita: si profila un'accesa asta di calciomercato per Kai Havertz.