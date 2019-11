CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / "Farò di tutto per restare al PSG". Almeno mediaticamente, Mauro Icardi si dice voglioso di legare il suo futuro al club parigini. Che, viste le sue prestazioni e i suoi gol (7 in 8 partite), viene dato intenzionato ad esercitare l'opzione di riscatto fissata a 70 milioni di euro.

Parliamo di una cifra non troppo alta per un classe '93 e soprattutto per un centravanti, considerate le cifre che girano appunto nel mercato dei bomber, tuttavia non si può affatto escludere un tentativo da parte didi far suo Icardi ( pronto per lui un contratto da 10 milioni lordi a stagione ) a titolo definitivo a un prezzo inferiore. Ovvero offrendo all'una se non addirittura due contropartite tecniche. I nomi che potrebbe 'giocarsi' il Ds dei francesi sono quelli di, centrocampista argentino con un passato già in Italia con le maglie di Empoli e Roma, e, fantasista tedesco frenato in questi anni da numerosi infortuni. Entrambi non fanno parte della schiera dei cosidetti 'intoccabili'. Ad oggi, comunque, l'obiettivo diè dar via Icardi solo per soldi, per quei 70 milioni che consentirebbero a lui e agli altri uomini mercato nerazzurri di provare a prendere almeno un top player nella prossima estate.