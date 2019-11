Juventus-Lazio, UFFICIALE: data e orario della Supercoppa

JUVENTUS LAZIO SUPERCOPPA / La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. La sfida si disputerà il 22 dicembre alle ore 17.45 con diretta televisiva su Rai Uno.

La sfida si disputerà a, in Arabia Saudita. La Lega fa sapere di aver chiesto e ottenuto, in risposta alle polemiche dello scorso anno a Gedda, libertà di accesso all'impianto in tutti i settori dello stadio per le donne, senza inoltre l'obbligo del copricapo per le donne straniere che entreranno nel paese.