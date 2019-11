NAPOLI ALCIATO ANCELOTTI / Per Carlo Ancelotti a Napoli il momento attuale non è semplicissimo. La squadra è finita in ritiro nonostante le ripetute parole di stima da parte del presidente De Laurentiis nei confronti del tecnico. A prendere le difese del tecnico emiliano è Alessandro Alciato.

Il giornalista, che con Ancelotti ha un ottimo rapporto avendo scritto un libro insieme, è così intervenuto alla trasmissione 'Tutti convocati' su 'Radio24': "Ilstasera potrebbe essere agli ottavi di Champions League. Cosa fai? Contesti un allenatore che ti fa raggiungere questo traguardo, tra l'altro in anticipo? Che Ancelotti venga ritenuto bollito trovo sia una bestemmia, magari anche lui un giorno si arrabbierà e risponderà a tutte queste cose".