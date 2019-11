CALCIOMERCATO JUVENTUS LEONARDO DE SCIGLIO / Mattia De Sciglio è sempre più in cima all'agenda del Paris Saint-Germain. Leonardo, dirigente dei parigini, punta con decisione al terzino cresciuto nel Milan e sarebbe pronto a formulare una proposta alla Juventus per potersi aggiudicare già da gennaio le prestazioni del difensore classe 1992. Secondo il 'Corriere della Sera', la proposta di Leonardo sarebbe di 10 milioni di euro e di una contropartita tecnica.

Il giocatore in questione sarebbe uno tra Thomase Layvin, entrambi ai margini del progetto della società transalpina. Una situazione da monitorare, anche se De Sciglio resta un profilo gradito al tecnico bianconero Maurizio, soprattutto per la sua duttilità nel poter giocare sia a destra che a sinistra. La Juventus sta comunque monitorando diverse alternative in caso di addio del giocatore italiano per il ruolo di terzino