Lokomotiv-Juventus, la probabile formazione di Sarri

LOKOMOTIV JUVENTUS PROBABILE FORMAZIONE SARRI/ Maurizio Sarri, nella sfida di domani contro la Lokomotiv di Mosca, non avrà a disposizione Matthijs de Ligt, non convocato a causa di un problema alla caviglia. La probabile formazione dovrebbe vedere Wojciech Szczesny in porta. Davanti al polacco, Danilo ed Alex Sandro sulle fasce, in mezzo Bonucci con Demiral favorito su Rugani.

A centrocampo, oltre al solito, spazio all'esperienza di Blaisee Sami. Da trequartista dovrebbe agire Aaron, mentre in attacco conecco ancora una volta Paulo, decisivo nella gara dello Stadium. Per le ultime sulla Champions---> clicca qui!

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Sarri