CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND SZOBOSZLAI NAPOLI SALISBURGO CHAMPIONS - Al 'Ianniello' di Frattamaggiore, per la sfida di Youth League tra Napoli e Salisburgo, è presente Matteo Tognozzi, scouting manager della Juventus. L'Under 19 del Salisburgo è ricca di talenti: dal brasiliano Luis Phelipe allo sloveno classe 2003 Benjamin Sesko.

Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it sarà anche stasera al 'San Paolo' per la sfida di Champions League tra gli azzurri di Ancelotti e gli austriaci.per seguirla live. La Juventus osserverà dal vivo le prestazioni dei due gioielli a disposizione di. Il bomber norvegese già in passato è stato proposto alla Juventus che lo tiene d'occhio per un eventuale futuro in bianconero.