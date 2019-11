CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID HAVERTZ ZIDANE TOTTENHAM - Il futuro di Christian Eriksen è ancora avvolto nel mistero. Il 27enne polivalente centrocampista è sempre in scadenza di contratto col Tottenham il prossimo 30 giugno e, da febbraio, sarà libero di firmare per un altro club a parametro zero in vista della prossima stagione. A gennaio, però, i club interessati potrebbero tornare all'assalto per anticipare la concorrenza e portarsi a casa un giocatore di altissimo livello. Non la penso così, secondo 'Don Balon', l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.

Il francese avrebbe 'scartato' l'opzionee chiedendo al presidente Florentinodi puntare tutto su Kai, talento delil cui cartellino è valutato 100 milioni di euro circa. Una presa di posizone che favorirebbe la da mesi accostata al danese : con gli spagnoli fuori dai giochi, il club bianconero potrebbe approfittarne per dare l'assalto finale all'ex, per gennaio o giugno. In questa stagione, il calciatore ha accumulato tredici presenze realizzando un solo gol: la situazione contrattuale sta incidendo anche sulle sue prestazioni in campo e il manager degli 'Spurs', Mauricio, potrebbe anche prendere in considerazione offerte adeguate già nella sessione invernale delche si avvicina.