CALCIOMERCATO UDINESE ZENGA TUDOR ESONERATO ISOLA DEI FAMOSI - Walter Zenga è uno dei candidati alla panchina dell'Udinese, attualmente occupata ad interim da Gotti dopo l'esonero di Igor Tudor. Ma sul conto dell'ex allenatore del Venezia, tra le altre, circola una voce che lo sta infastidendo, e non poco: il tecnico sarebbe pronto ad accettare l'offerta per partecipare al reality 'L'Isola dei famosi' e non prenderebbe in considerazione proposte.

Sulle pagine de 'Il Giornale',ha rispedito con forza al mittente queste illazioni sul suo conto: "Ma non diciamo caz.... È una bufala totale, una balla, non c'è nulla di vero. E sinceramente mi sto anche parecchio arrabbiando. Il calcio è tutta la mia vita, non farò mai un qualcosa che non abbia a che fare con questo mondo". Zenga, poi, lancia una frecciatina verso un destinario, per ora, indefinito: "C'è qualcuno che vuole screditarmi, qualcuno che mette in giro voci e false notizie su di me per mettermi in difficoltà e legarmi a vecchi stereotipi. Non vorrei che a fare questo fosse qualche procuratore legato ad altri allenatori".