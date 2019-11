CALCIOMERCATO MILAN LAZIO MONCHI CALABRIA LUIS ALBERTO SIVIGLIA - Spesa in Serie A per Monchi? Secondo 'Tuttosport', il direttore sportivo del Siviglia era presente sugli spalti del 'Meazza' per il match di domenica scorsa Milan-Lazio. Nel mirino dell'ex dirigente della Roma due calciatori, uno per squadra: in casa rossonera, osservato speciale Davide Calabria.

Il 22enne terzino destro, prodotto del vivaio, ha perso smalto ed è nel mirino di critica e tifosi: potrebbe essere una buona opzione per il club spagnolo. Discorso diverso per, nome che torna di moda per gli andalusi. Lo spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Siviglia, sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia biancoceleste e ha riconquistato anche la maglia della Nazionale: sarà difficile strapparlo al presidente Claudio