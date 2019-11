Calciomercato, scoppia il 'caso' Aubameyang: la Serie A sogna

CALCIOMERCATO AUBAMEYANG / Occhio all'Arsenal ed alle stelle che in caso di stagione fallimentare possono far le valigie, accendendo ancor di più un calciomercato che in vista dell'estate 2020 prepara i botti in tutta Europa. Oggi il tabloid britannico 'The Sun' fa il punto della situazione in casa 'Gunners', dove la panchina di Unai Emery è in bilico e con essa anche il futuro di due stelle come Lacazette e Aubameyang. Il secondo in particolare, in scadenza di contratto nel 2021, a giugno compirà 31 anni e vuole tornare a giocare ad alti livelli in un club che possa lottare per il titolo e, soprattutto, impegnato in Champions League. Potrà farlo con i londinesi? Non è semplice. Dopo l'ultima finale di Europa League persa con il Chelsea, l'Arsenal ora non sta attraversando un buon periodo ed è quinto con 6 punti di ritardo proprio dai 'Blues' per l'ultimo posto che vale la Champions.

Senza la qualificazione alla massima competizione europea, dunque, il rischio per i tifosi di veder partire il miglior cannoniere in rosa si fa concreto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Un altro nome pesante si aggiunge quindi alla lista dei top player che potrebbero cambiare maglia. Un bomber ancora al top della forma e con grande esperienza internazionale, che potrebbe far comodo alla Juventus che in estate aveva cercato Lukaku poi finito all'Inter che, a sua volta, ha già la coperta corta in attacco e con un Alexis Sanchez sfortunatissimo potrebbe decidere di dirottare le risorse destinate al cileno proprio sul gabonese, di un anno più giovane e assolutamente in palla (9 gol in 13 presenze quest'anno). Il Milan, dopo averlo fatto partire da giovanissimo, ne avrebbe un gran bisogno viste le prove opache di Leao e Piatek, ma senza Champions ogni ragionamento si fa estremamente più complicato, visto anche l'ingaggio da oltre 10 milioni all'anno percepito dal calciatore. Le insidie dall'estero però sono enormi: nei sogni di Aubameyang c'è sempre il RealMadrid che di un bomber ha bisogno. Le altre big della Premier potrebbero farsi avanti, così come soprattutto il Paris Saint-Germain che saluterà Cavani e non è certo di poter trattenere sia Mbappé che Neymar, in attesa di decidere cosa fare con Icardi. Infine il Bayern Monaco è un'ipotesi sempre viva, visto che Müller potrebbe salutare tra gennaio e giugno.