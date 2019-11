Calciomercato Genoa, Sandro può tornare in Brasile

CALCIOMERCATO GENOA SANDRO BRASILE - Tornato al Genoa dopo il prestito semestrale all'Udinese, Sandro Raniere non ha ancora trovato spazio in rossoblu, prima con Andreazzoli e adesso con Thiago Motta.

Sotto contratto col club di Enricofino al 30 giugno 2021, nella sessione di mercato di gennaio l'expuò lasciare la squadra ligure e l'Italia. Il centrocampista, infatti, continua ad avere estimatori in, dove è cresciuto e si è messo in mostra con la maglia dell'de Porto Alegre. Non sono escluse altre opzioni, ine, più in generale, in Europa, ma esiste anche la possibilità di un ritorno a 'casa' e i primi contatti preliminari sono già partiti.