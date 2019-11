CALCIOMERCATO SAMPDORIA SILVESTRE SVINCOLATO - La Sampdoria di Claudio Ranieri ha trovato tre punti importantissimi in chiave salvezza, nello scontro diretto di ieri contro la Spal, monday night dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Una vittoria che ha consentito ai blucerchiati di abbandonare l'ultimo posto in classifica e avvicinarsi nel migliore dei modi al prossimo impegno, in casa contro l'Atalanta di Gasperini. Ma la società è attenta anche in ottica calciomercato ed è pronta a cogliere eventuali occasioni.

Una di queste potrebbe essere Matias. Alla Samp dal 2014 al 2018, il 35enne difensore argentino ha disputato la scorsa stagione tra le fila dell', poi retrocesso, ma adesso è svincolato dal 30 giugno scorso. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it , tra i dirigenti del club di Massimoe l'entourage di Silvestre i contatti sono continui e i rapporti ottimi. Essendo libero da vincoli, l'expotrebbe approdare sin da subito alla corte di Ranieri per portare quella dose di esperienza che manca alla retroguardia dei liguri. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, la situazione è da monitorare.