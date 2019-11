LOKOMOTIV JUVENTUS DYBALA DE LIGT / In vista della sfida di domani sera contro la Lokomotiv la Juventus è al lavoro alla Continassa. Rifinitura in corso per i bianconeri di Maurizio Sarri che dopo l'allenamento partiranno alla volta di Mosca per provare a chiudere la pratica qualificazione agli ottavi di Champions League.

Agli ordini dell'ex allenatore del Napoli tutti presenti questa mattina ad eccezione del lungodegente Chiellini oltre naturalmente agli esclusi dalla lista Mandzukic ed Emre Can. Assenti sul terreno di gioco anche Pauloe Matthijsche hanno invece svolto lavoro specifico in palestra. Per restare aggiornato con tutte le news legate CLICCA QUI