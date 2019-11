LOKOMOTIV MOSCA JUVENTUS SEMIN / Domani alle 18.55 la Juventus giocherà contro la Lokomotiv Mosca di Jurij Semin che ha presentato la sfida oggi in conferenza stampa: "Siamo positivi. Miranchuk è tornato in gruppo, Smolov è recuperato, Joao Mario è ok: la squadra sta bene. I titolari, invece, li decideremo oggi.

Krychowiak si è ristabilito dai problemi intestinali, Barinov sta meglio rispetto all'andata con la Juventus. Conserveremo l'equilibrio tra attacco e difesa. Ogni punto è d'oro per noi: dobbiamo restare sulla strada buona".

JUVENTUS – "Vogliamo creare dei problemi alla Juve: l’obiettivo è fare punti. Lotteremo su ogni pallone, su ogni episodio, per noi è importante cercare un equilibrio tra attacco e difesa. Hanno attaccanti veloci, contropiedisti, per non farci cogliere di sorpresa servirà equilibrio".