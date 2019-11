DIRETTA DINAMO SHAKHTAR - La quarta giornata del gruppo C di Champions League mette di fronte la Dinamo Zagabria e lo Shakhtar Donetsk in un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto.

Appaiate in classifica dopo il 2-2 dell'andata, i croati die gli ucraini divanno a caccia di una vittoria che rappresenterebbe una seria ipoteca per l'accesso agli ottavi di finale della massima competizione europea. Calciomercato.it vi offre il match del 'Maksimir Stadion' in tempo reale.

CLASSIFICA: Manchester City punti 9, Dinamo Zagabria 4, Shakhtar Donetsk 4, Atalanta 0.