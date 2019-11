CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI RITIRO / L'edizione odierna de 'Il Mattino' ricostruisce la decisione netta di Aurelio De Laurentiis di spedire il Napoli in ritiro dopo l'ultimo KO contro la Roma. Il provvedimento, in opposizione con il pensiero di Ancelotti, ha suscitato già la prima reazione compattando il gruppo contro il pugno duro presidenziale. Il patron sa bene che l'allenatore non condivide la scelta ma ciononostante la truppa azzurra vivrà fianco a fianco almeno fino a Napoli-Genoa di sabato.

Il numero uno dei partenopei dal canto suo ha persino cambiato i suoi piani personali facendo slittare a domenica il volo perLos Angeles per stare vicino alla squadra in prima persona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ancelotti dal canto suo in genere però non accetta interferenze esterne, come dimostrato dalle ultime dichirazioni. Secondo 'Il Mattino' non si può parlare ancora di uno strappo ma piuttosto di una prima crepa in un rapporto che sembrava idilliaco.