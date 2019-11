DIRETTA ATALANTA MANCHESTER CITY - L'Atalanta riceve il Manchester City a Milano in una sfida valida per la prima giornata di ritorno del gruppo C di Champions League. Ancora fermi a quota 0, i bergamaschi di Gasperini cercano un risultato di prestigio per avere qualche speranza di centrare almeno il terzo posto che vale l'Europa League, mentre i 'Citizens' di Guardiola hanno la possibilità di chiudere in anticipo il discorso qualificazione bissando il successo di due settimane fa.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Ilicic. All. Gasperini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; de Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

CLASSIFICA: Manchester City punti 9, Dinamo Zagabria 4, Shakhtar Donetsk 4, Atalanta 0.