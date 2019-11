DIRETTA BAYER ATLETICO - Il Bayer Leverkusen e l'Atletico Madrid si affrontano in una sfida valida per il quarto turno del gruppo D di Champions League.

Da un lato le 'Aspirine' disono a caccia dei primi punti del girone che consentirebbero loro di tornare in corsa almeno per la terza posizione che vale l'Europa League; dall'altro i 'Colchoneros' divogliono bissare la vittoria dell'andata per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. Calciomercato.it vi offre il match della 'BayArena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Juventus 10, Atletico Madrid 7, Lokomotiv 3, Bayer Leverkusen 0