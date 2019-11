DIRETTA LOKOMOTIV JUVENTUS - La Juventus fa visita alla Lokomotiv Mosca nell'anticipo della quarta giornata del gruppo D di Champions League. Dopo il successo in rimonta dell'andata, i bianconeri di Sarri hanno il primo match point a disposizione: con un'altra vittoria arriverebbe l'aritmetico passaggio agli ottavi di finale. I 'Ferrovieri' di Semin, invece, vogliono vendicare la sconfitta di Torino per restare in corsa per il secondo posto.

FORMAZIONI UFFICIALI

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluca, Rybus; Zhemaletdinov, Krychowiak, Barinov, Joao Mario; Aleksei Miranchuk, Eder. All. Semin

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All. Sarri

CLASSIFICA: Juventus punti 7, Atletico Madrid 7, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0.