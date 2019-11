CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI PARMA ATALANTA / Oltre al tesoretto derivante dalla prossime cessione di Gabigol, l'Inter punta dritto al premio per il passaggio del turno in Champions League che passerà molto dalla sfida di stasera contro il Dortmund. Soldi alla mano i nerazzurri finanzieranno quindi il mercato di gennaio con un occhio ai migliori talenti in circolazione.

Secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport' tra questi ci sarebbe Dejanche la dirigenza nerazzurra, grazie al lavoro di, vorrebbe farne un nuovo Milinkovic-Savic.sono attratti dal calciatore sin dalla finale scudetto Primavera decisa proprio da una sua magia in favore dell. Gli osservatori dell'Inter in tal senso sono di casa a Parma ed anche contro la Fiorentina hanno osservato l'operato di Kulusevski che l'Inter vorrebbe però bloccare già a gennaio raggiungendo un accordo coni bergamaschi per evitare un'asta estiva. La base è di 30 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI