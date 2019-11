CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / Momento d'oro per la Roma di Fonseca culminato con lo splendido successo dell'ultimo turno di campionato contro il Napoli. Tra i migliori ancora una volta Chris Smalling che a suon di prestazioni ha conquistato la capitale cancellando il ricordo di Manolas.

Arrivato in estate in prestito secco dalper 3 milioni ora è un punto centrale della retroguardia giallorossa. Già da tempo infatti, Gianluca Petrachi è al lavoro per tentare di trovare un accordo con il club inglese per trattenerlo in Italia. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' esiste un accordo privato che consente ai capitolini di riscattarlo con la cifra tra i 15 e i 18 milioni in base al rendimento totale del difensore inglese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il primo contatto interlocutorio ha prodotto un'offerta da 12 milioni più bonus anche se se ne riparlerà più avanti. Dal canto suo lo United potrebbe cederlo per due motivi: il piano di ringiovanimento della rosa, e la possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza. Già pronto nel caso un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro.