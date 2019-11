Calciomercato Milan, emergenza difesa: Boban e Maldini dalla Juventus

CALCIOMERCATO MILAN RUGANI DEMIRAL / Serve esperienza a questo Milan, e serve soprattutto in difesa, il reparto individuato dallo staff tecnico e dirigenziale come quello più bisognoso di rinforzi durante il calciomercato di gennaio. I nuovi arrivi faticano ad imporsi, soprattutto il brasiliano Duarte che non rappresenta al momento una garanzia all'altezza alle spalle di Romagnoli e Musacchio, che pure non sono stati impeccabili in questo avvio.

Per questo Maldini e Boban sono già al lavoro in vista della riapertura delle contrattazioni e tornano a guardare in casa Juventus. Per le notizie di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui

Il 'Corriere della Sera' in edicola oggi rilancia con forza infatti le voci dei giorni scorsi che vorrebbero il Milan seriamente interessato ad uno tra Rugani e Demiral, entrambi tutt'altro che indispensabili per il tecnico juventino Sarri che anzi potrebbe dare il via libera alla cessione di uno dei due. Per il quotidiano il nome in cima alle preferenze dei rossoneri sarebbe quello del turco, sul quale va registrato anche il forte pressing di Arsenal e Manchester United. Lo scoglio principale però ad ora resta la stessa Juventus, che fin qui non è mai scesa sotto la richiesta da almeno per 40 milioni di euro per entrambi.

Intanto l'involuzione di Piatek ed i problemi di Leao avrebbero fatto iniziare dei ragionamenti anche sul fronte offensivo, dove però sarebbero state scartate le piste Ibrahimovic e Mandzukic si legge.