CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI / Nelle ultime ore in casa Napoli è scoppiata una piccola bomba con il ritiro ordinato dalla società e non desiderato da Carlo Ancelotti, con pubblica risposta da parte dell'allenatore di Reggiolo alla presa di posizione del club capitanato in primis da Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' a differenza di allenatori del passato come, l'esperto Ancelotti non 'subisce' i turbamenti portati dal patron azzurro visti esperienza e carattere che lo hanno portato a confrontarsi in passato con personalità come Abramovic, Galliani, Berlusconi e Florentino Perez. Il matrimonio tra Napoli e Ancelotti è infatti così inattaccabile che lo stesso tecnico azzurro non ci ha pensato due volte prima di dichiarare pubblicamente e apertamente il proprio dissenso nei confronti del ritiro 'costruttivo' impartito da De Laurentiis. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI