Italia, da Balotelli a Castrovilli e le altre sorprese: le ultime sulle convocazioni di Mancini

ITALIA CONVOCATI BALOTELLI CASTROVILLI / Nei giorni della grande bufera per il caso di Verona, Mario Balotelli potrebbe ritrovare la Nazionale.

Protagonista comunque in positivo in questo avvio non esaltante delche ha portato all'esonero del tecnico Corini, secondo 'La Gazzetta dello Sport' il 45 bresciano da dubbio è diventato possibilità per il Ct Robertoche, archiviata la qualificazione ad Euro 2020, sfrutterà le prossime sfide per testare gli altri elementi da affiancare al nucleo di convocati già scelti.

In questo senso, oltre Balotelli è sempre più probabile la chiamata di Gaetano Castrovilli, esploso nella Fiorentina e da settimane nei radar del Ct. Nella lista potrebbero rientrare inoltre la rivelazione Cistana del Brescia e Orsolini del Bologna. I talenti dell'Under 21 dovrebbero invece restare a disposizione del Ct Nicolato almeno per la delicata sfida con l'Islanda. L'ufficialità arriverà venerdì.