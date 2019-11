Villarreal, Cazorla apre agli USA

CAZORLA FUTURO AMERICANO MLS VILLARREAL / Dopo la rinascita al Villarreal, Santi Cazorla potrebbe proseguire la sua avventura calcistica in America.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore ha infatti aperto allo sbarco in: "Amo gli Stati Uniti, sono un posto fantastico. Un trasferimento lì è un qualcosa che prenderei in considerazione"