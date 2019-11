SPAL SAMPDORIA SEMPLICI/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, arrivata negli ultimissimi minuti di gara: "I ragazzi hanno fatto la partita, siamo migliorati sotto tanti aspetti, ma non siamo stati in grado di mettere la palla in rete.

Le loro palle gol sono nate da nostri errori, ci mettiamo in difficoltà da soli, dobbiamo tenere duro e non farci buttare giù, ma non meritavamo di perdere. Non è facile, ma ci rimboccheremo le maniche e crederemo in quelle che sono le nostre qualità".

Sulla salvezza: "Per salvarci non dovremo pensare troppo alla classifica, bisogna stare vicini ai ragazzi e dare tutti di più, a partire proprio da me".