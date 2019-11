SAMPDORIA SPAL RANIERI POST GARA / Ranieri trova la prima vittoria con la Sampdoria. Il tecnico ha portato a casa i tre punti, battendo 1-0 la SPAL a Ferrar: "Non sono euforico, lo sarò quando saremo fuori dalla zona rossa - esordisce l'ex Roma ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo sofferto molto sulla nostra fascia destra.

Abbiamo tirato più in porta, il pareggio forse sarebbe stato più giusto ma non abbiamo mollato, significa che i ragazzi hanno capito che bisogna crederci. Tranquillità? Se sei ultimo non puoi andare contro a questi ragazzi ma bisogna dargli fiducia e tirarli fuori.? Ho mandato messaggi a tutta la squadra, in questo momento ho bisogno di tutti. Lui ha sofferto di un problema all'adduttore e ho preferito farlo riposare. Quando devi salvarti è meglio non prendere gol e far sentire la squadra sicura. Caprari è un giocatore particolare, ho molta stima in lui"