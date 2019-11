PAGELLE E TABELLINO SPAL SAMPDORIA/ A Ferrara va in scena il posticipo dell'unidicesima giornata di Serie A tra Spal e Sampdoria. La squadra padrona di casa nella prima frazione è quella più pericolosa e che ha in mano il pallino del gioco. Gli ospiti invece giocano molto di contropiede e cercano di pungere con le ripartenze. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, nella ripresa il copione non cambia. Sempre biancoazzurri padroni del campo, ma a trovare il gol vittoria sono i blucerchiati. Al 91' Caprari entrato da soli due minuti sfrutta una sponda di Ramirez ed insacca di testa il gol che vale tre punti. Prima vittoria per la Sampdoria di Ranieri, sconfitta forse immeritata per la Spal di Semplici che ora è in bilico.

SPAL

Berisha 6- Mai impegnato seriamente, non può nulla sul gol.

Igor 5- Costretto ad un fallo da arancione da un retropassaggio di Vicari sbagliato, si distrae nel finale e si fa superare da Depaoli nel finale nell'azione del gol di Caprari

Vicari 5.5- Costringe Igor a rischiare un fallo pericoloso con un suo retropassaggio fuori misura, poco concentrato. (dal 86' Jankovic S.V.)

Tomovic 6.5- Buone le sue chiusure, il più sicuro ed esperto della difesa

Strefezza 6- Cercato poco perchè la maggior parte delle azioni si svolgono sulla corsia opposta, ma quando viene chiamato in causa sa rendersi pericoloso

Murgia 5.5- Limitato molto dai centrocampisti avversari che lo coprono bene e gli impediscono di esprimersi al meglio.

Valoti 5.5- Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa fa qualche buona sponda ma non basta. (dal 68' Missiroli 6- Entra portando ordine nel centrocampo della Spal)

Kurtic 6.5- Tutte le azioni della Spal passano dai suoi piedi. Lui inventa cercando più soluzioni.

Reca 6.5- Il più pericoloso della sua squadra, spinge molto sulla sinistra dove dialoga bene con Kurtic e crea pericoli.

Moncini 5.5- Non si vede quasi mai, tocca pochissimi palloni e si nasconde. (dal 62' Floccari 5.5- Entra con molta grinta ma poca precisione)

Petagna 5.5- Si arrabbia spesso perchè vorrebbe più palloni da giocare, nella ripresa gioca molto lontano dalla porta e non si rende mai pericoloso.

All. Semplici 5- La sua squadra comanda la partita ma non riesce a trovare il gol. Sconfitta forse immeritata ma pesante.

La vittoria manca da un mese e la sua posizione è ora in discussione.

SAMPDORIA

Audero 6- Chiamato in causa poche volte e mai in maniera pericolosa.

Depaoli 5.5- Ammonizione pesante presa dopo mezz'ora visto che le azioni avversarie arrivano tutte dalla sua fascia. Nella ripresa salva in scivolata un possibile gol.

Ferrari 6.5- Molto bene nel limitare Petagna e compagni, importante nel tenere la porta imbattuta.

Colley 6.5- Buona partita del gigante gambiano, chiude sempre bene gli spazi e domina sulle palle alte.

Murru 5.5- Spinge poco in avanti, in difesa fatica un po' su Strefezza.

Vieira 6- Bene sopratutto nel limitare Murgia, lascia impostare al compagno di reparto Ekdal.

Ekdal 6.5- Partita di grande sostanza la sua, recupera molti palloni ed imposta bene.

Jankto 6- Corre molto cercando qualche buono spunto offensivo, nella ripresa appare stanco ed esce vittima di crampi. (dal 73' Augello S.V.)

Thorsby 5.5- Fa un po' il compitino senza rischiare mai la giocata, sostituire Quagliarella è un compito pesante.

Bonazzoli 6- Non riesce ad essere particolarmente incisivo ma in campo da sempre il masimo in quanto ad impegno. (dal 89' Caprari 7- Entra ed è subito decisivo segnando il gol vittoria dopo soli due minuti, primo gol in stagione pesantissimo)

Gabbiadini 5- Nel primo tempo è un fantasma, nella ripresa viene a prendersi di più il pallone ma sbaglia troppo. (dal 70' Ramirez 6.5- Entra e porta qualità alla manovra blucerchiata, decisivo nella sponda per Caprari)

All. Ranieri 7- Arriva finalmente la prima vittoria sulla panchina della Sampdoria. Squadra molto ordinata in difesa che riesce a resistere ai continui attacchi degli avversari ed è brava a pungere nel finale. Provvidenziale il cambio di Caprari che decide la sfida. Tre punti fondamentali per abbandonare l'ultimo posto.

Arbitro: Chiffi 6- Partita tranquilla da dirigere per l'arbitro di Padova

TABELLINO

SPAL-SAMPDORIA 0-1

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari (dal 86' Jankovic), Tomovic; Strefezza, Murgia, Valoti (dal 68' Missiroli), Kurtic, Reca; Moncini (dal 62' Floccari), Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Sala, Mastrilli, Salamon, Felipe, Cionek, Valdifiori, Paloschi. All. Semplici

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto (dal 73' Augello); Thorsby; Bonazzoli (dal 89' Caprari), Gabbiadini (dal 70' Ramirez). A disposizione: Falcone, Bereszynski, Chabot, Murillo, Bertolacci, Barreto, Rigoni, Leris, Quagliarella. All. Ranieri

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova)

Var: Piccinini (sezione di Forlì)

Ammoniti: 29' Depaoli, 43' Igor, 86' Missiroli, 94' Kurtic

Marcatori: 91' Caprari

Marco Deiana