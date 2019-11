CALCIOMERCATO RANIERI SEMPLICI SPAL / Tre punti pesanti per ClaudioRanieri che espugna il Massa con un gol in pieno recupero di Caprari. La Sampdoria lascia così l'ultimo posto e inguaia la Spal e il suo tecnico Semplici.

La panchina ferrarese dopo l'ottavo ko stagionale in undici partite non può essere certo al sicuro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Fondamentale sarà adesso il match contro l'Udinese che arriva prima della nuova sosta per le Nazionali, che come sempre favorisce i cambi in panchina.