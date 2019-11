Bayern, la decisione UFFICIALE di ten Hag: confermata anticipazione di CM.IT

BAYERN MONACO PANCHINA TEN HAG / ten Hag è il nome in cima alla lista del Bayern Monaco per il dopo Kovac. prima di fine stagione. E' stato lo stesso mister a darne notizia, allontanando tutte le voci che lo vorrebbero sulla panchina dei bavaresi fin da subito: "Sento un forte feeling con la mia squadra - si legge sui canali ufficiali del club - Posso confermare che sarò all'Ajax in questa stagione"