CALCIOMERCATO INTER PSG FUTURO ICARDI / Mauro Icardi vuole restare al Psg. L'attaccante, dopo un inizio complicato per via soprattutto della condizione fisica non ancora ottimale, si è preso il Psg a suon di goal.

Ora il calciatore non vuole fermarsi e l', lasciata in estate in prestito, è un lontano ricordo: "Devo dimostrare quanto valgo in campo - ammette l'argentino a 'RMC Sport' - Abbiamo fatto un buon mese di ottobre ma c'è ancora tanto da fare. Devo continuare a dimostrare il mio valore nei prossimi mesi. Vedremo a fine stagione se rimarrò, voglio fare buone cose, sono venuto per questo. Ovviamente giocare per un club come il Psg è importante, è uno dei migliori al mondo. Un passo avanti nella mia carriera. Farò di tutto per restare"