CECCHI ARBITRI VAR/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Stefano, giornalista e scrittore, ha parlato degli episodi arbitrali e, più in particolare, del tocco di mano dinella sfida di sabato sera fra Torino e Juventus: "Ognuno lo vede a suo modo, con del buonsenso non si darebbe, ma applicando le nuove regole sarebbe da assegnare. Ciò che più dispiace è che l'arbitro non dia spiegazioni, perché non parlano delle loro decisioni? Ormai anche il Papa spiega le sue encicliche".