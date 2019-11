NAPOLI SALISBURGO CONVOCATI ANCELOTTI ALLAN / Domani sera alle 21 il Napoli scenderà in campo per la quarta giornata di Champions League. Di fronte il Salisburgo battuto nell'ultimo turno in un pirotecnico 3-2 a domicilio. Per la sfida di domani Ancelotti recupera tra i convocati anche l'infortunato Allan che oggi ha svolto parte della seduta con il gruppo.

Tra gli altri out. Ecco l'elenco dei calciatori scelti dal tecnico azzurro:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Milik.