RAZZISMO BALOTELLI SALVINI / Anche l'ex Ministro degli Interni Matteo Salvini interviene sul caso Balotelli con la reazione dell'attaccante del Brescia ai cori razzisti durante la gara contro il Verona.

Le parole del segretario della Lega arrivano a margine di una conferenza stampa in Senato e sono destinate a far discutere: "Ci sono ventimila posti di lavoro a rischio - le dichiarazioni di Salvini riportate da 'gazzetta.it' - e c'è il problema disoccupazione, lui è l'ultimo dei miei problemi. Razzismo e antisemitismo sono sempre da condannare, ma vale più un operaio dell'Ilva di dieci Balotelli, non abbiamo bisogno di fenomeni". Tra Salvini e Balotelli anche in passato non sono mancati scontri con botta e risposta tramite media e social.