CALCIOMERCATO MILAN PUEL GIAMPAOLO PIOLI / Da ormai quasi un mese Stefano Pioli è stato nominato nuovo allenatore del Milan al posto di Marco Giampaolo che non ha di certo raccolto risultati esaltanti alla guida del 'Diavolo'. Non sta andando meglio per ora all'ex interista che probabilmente non è stato neanche la prima scelta del club.

Secondo quanto rivelato da 'France Football' la dirigenza del Milan ha monitorato da vicino anche Claudeallenatore francese classe '61 da poco approdato al Saint Etienne. L'ex Leicester era stato suggerito da Ivan Gazidis prima della scelta di Boban e Maldini di puntare su un allenatore italiano con esperienza in.