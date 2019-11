PANCHINA UDINESE ZENGA / Non ha fretta l'Udinese di scegliere il nuovo allenatore dopo l'esonero di Igor Tudor: continuano gli incontri per prendere la decisione che la società non ha intenzione di sbagliare. Per questo non è escluso che il nome del nuovo tecnico dei friulani possa arrivare soltanto la prossima settimana dopo che la squadra avrà affrontato anche la Spal con Gotti in panchina, come accaduto contro il Genoa.

Intanto, secondo quanto riferito da 'Sky', nel pomeriggio è andato in scena un vertice tra l'e Walterche al momento è uno dei candidati favoriti alla panchina bianconera. Resta comunque in corsa anche Carrera , con il quale ci sono stati contatti nei giorni scorsi come raccontato da Calciomercato.it, mentre è stato proposto anche Felix Magath ; tra i possibili allenatori dell'Udinese anche Ballardini, Colantuono e Marino.

