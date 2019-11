MILAN CASTILLEJO / Se ne riparlerà quanto meno dopo la sosta: il Milan e Stefano Pioli dovranno fare a meno di Castillejo per almeno dieci giorni. Questo il responso degli esami dopo che l'esterno spagnolo si è infortunato nel match di domenica sera contro la Lazio.

La risonanza cui il rossonero si è sottoposto oggi ha evidenziato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra: per lui stop di almeno dieci giorni dopo i quali sarà sottoposto ad un nuovo controllo. Un problema che va ad aggiungersi a quello subito da Suso prima della gara contro i biancocelesti: l'ex Liverpool ha saltato l'ultima partita per un problema muscolare e c'è incertezza sul suo recupero in vista della partita contro la Juventus che precede la pausa per le Nazionali.

CLICCA QUI per le ultimissime sul Milan!