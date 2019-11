CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED VARANE VERRATTI SKRINIAR KOULIBALY / Secondo quanto sottolineato dal 'Manchester Evening News' i 'Red Devils' ed in particolare Ed Woodward aveva messo nel mirino Marco Verratti e Raphael Varane come acquisti top della campagna trasferimenti 2018.

Una strategia chiara per rafforzare la colonna vertebrale della squadra stoppata però da Josè Mourinho che non ha mai considerato entrambe le opzioni raggiungibili ed ha infine firmato Fred dello Shakhtar per ben 52 milioni di sterline senza mettere quindi a segno un colpo di livello in difesa.

Il Manchester United ha esplorato quindi la possibilità di mettere sotto diversi difensori centrali in quella stessa finestra di mercato tra i quali Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, Milan Skriniar dell'Inter, Diego Godin, Boateng e Milenkovic oltre a Maguire invece arrivato nell'ultima estate di calciomercato.