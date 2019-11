CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HALAND / Ha segnato 22 gol in 16 partite e a chi metteva in dubbio la competitività del campionato austriaco ha risposto con quattro gol in tre partite di Champions League: Haland si è conquistato la copertina dei quotidiani sportivi ed è finito sul taccuino di numerose squadre europee, Juventus e Napoli comprese come raccontato da Calciomercato.it.

Il bomber norvegese è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato ma il direttore sportivo delintervistato dal 'Mirror' fa chiarezza sul suo futuro: "Sono state scritte tante sciocchezze nelle ultime settimane. Al momento non ho ancora parlato con nessun club e non credo arriveranno offerte per la sessione invernale. La crescita diè inarrestabile. A breve farà il salto di qualità".

