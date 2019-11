CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MANCHESTER UNITED MANDZUKIC KOULIBALY / Ancora un fine settimana deludente per il Manchester United di Solskjaer che è andato KO anche sul campo del Bournemouth confermando la necessità del club di migliorare il proprio organico apportando cambiamenti significativi. Secondo quanto sottolineato da 'Goal' sarebbero tre i calciatori nella mente della dirigenza britannica: Declan Rice, Mario Mandzukic e Kalidou Koulibaly.

Nello specifico stando all'Express Sport' l'entourage della stella della accostato in passato anche al Qatar ) avrebbe già dato allo United la disponibilità a trasferirsi ad 'Old Trafford'. Mandzukic in caso di approdo a Manchester sarebbe anche il mentore del giovane Mason Greenwood, ancora inesperto e non prontissimo per giocare con continuità. A gennaio inoltre i 'Red Devils' sperano di riuscire a convincere anche il West Ham a cedere Declanper il quale servirà però una cifra monstre.

Chiude il quadro Koulibaly del Napoli che era stato già accostato al Manchester in estate prima della firma di Harry Maguire. Nonostante ciò, sembra che lo United voglia portarlo ancora in Premier League.