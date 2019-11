ITALIA RIVERA TAVECCHIO / Si profila un futuro da allenatore per Gianni Rivera. In un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', la leggenda del Milan e della Nazionale italiana ha annunciato: "Davvero vuole fare l'allenatore? Certo, ho preso il patentino. Prima ho aspettato che gli scienziati dicessero che si campa fino a 120 anni.

Ho fatto 20 anni il calciatore, 22 il politico, potrei averne davanti 20 da allenatore".

L'ex centrocampista ha poi rivelato un retroscena riguardante il dopo Conte in Nazionale: "Tutto è partito quando, dopo Conte, la Federazione è rimasta senza tecnico. L’allora presidente Tavecchio aveva pensato a me, ma Ulivieri, il presidente dell’associazione allenatori, gli ha detto che non avevo il titolo".