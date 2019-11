EVERTON INFORTUNIO ANDRE GOMES / Tanta paura nel corso di Everton-Tottenham di ieri pomeriggio che ha fatto registrare il bruttissimo infortunio di Andre Gomes in seguito ad un contatto con Son, poi scoppiato in lacrime.

Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club britannico con le condizioni del centrocampista ex Barcellona: "André Gomes ha subito un intervento chirurgico per riparare una lussazione della frattura alla caviglia destra oggi e la procedura è andata benissimo. André trascorrerà un po' di tempo in ospedale, prima di tornare a casa per iniziare la sua riabilitazione sotto la guida dello staff medico del club. Il 26enne dovrebbe recuperare completamente".